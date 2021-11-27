تفاصيل وفاة عروسن مختنقين ليلة زفافهما في القليوبية

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كشفت تحقيقات نيابة شبين القناطر في واقعة وفاة عروسين يوم صباحيتهما في قرية أبوالمعاطي دائرة مركز شبين القناطر في القليوبية، أن والد العريس إبراهيم 22 سنة عامل، ووالدة العروس رقية، 19 سنة ربة منزل، أنه عند الذهاب للاطمئنان عليهما يوم الصباحية فوجئوا بعدم ردهما وعدم فتح الباب أو الرد على الاتصالات التليفونية، فتم كسر باب الشقة عليهما والبحث عنهما فوجدوهما في حمام الشقة جثتين هامدتين بسبب تسرب الغاز من السخان، وعلى الفور حاولوا إنقاذهما ونقلهما لمستشفى شبين القناطر، حيث تبين وفاتهما مختنقين وقررت النيابة التصريح بدفنهما وطلب تحريات المباحث.

وكشفت المعاينة المبدئية ومناظرة جثتي العروسين أنهما لقي مصرعهما داخل حمام شقة الزوجية بعد ساعات من زفافهما، حيث استنشقا غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما معا، وأن أسرتيهما اكتشفت الواقعة أثناء قيامهما بالاطمئنان عليهما في الصباحية حيث تبين وفاتهما بسبب الغاز.

وتحولت مواقع التواصل الإجتماعي على فيس بوك لدفتر عزاء حزنا على العروسين ولقبهما البعض بـ عروسي الجنة ووجه النشطاء التعازي لأسرتيهما داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من مستشفى شببن القناطر باستقبال جثتي عريس وعروسة لقيا مصرعهما لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما.

وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «إبراهيم س ع»، 22 سنة عامل وزوجته «رقية ع م» 19 سنة، ربة منزل، ومقيمان قرية أبوالمعاطي دائرة المركز، إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون المتسرب من سخان المياه أثناء استحمامهما بحمام الشقة.

وبسؤال أهلية المتوفيين والد المتوفي ووالدة المتوفية أقرا أنه أثناء قيام الأسرة بالاطمئنان على المتوفيين في يوم الصباحية وبالطرق على الباب لم يستجيبا فقاموا بكسر باب الشقة والدخول إليها واكتشافهم وفاة المجني عليهما داخل دورة المياه حال قيامهما بالاستحمام وحدث تسرب لغاز السخان وقيامهما باستنشاق الغاز ما أدى إلى وفاتهما.

وتم نقل الجثتين لمستشفى شبين القناطروتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفنهما.