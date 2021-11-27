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قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إنه لا يوجد أي اكتشاف بمتحور كورونا الجديد أوميكرون في مصر حتى الآن.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن دولة جنوب أفريقيا تمكنت من فك شفرة المتحور الجديد وحذرت العالم منه.

وأكد خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، آمنة وفعالة حتى الآن ضد الفيروس.

وحول إصابة بلجيكية كانت في مصر بمتحور كورونا، قال عبد الغفار إنها مرت بمطار أسطنبول التركي، موضحا أنه قد يكون أصيبت بالفيروس في بلجيكا لأنها وصلت بلادها منذ 11 يوما.

وأوضح أن هناك 3 احتمالات لمصدر إصابة البلجيكية بالمتحور الجديد من كورونا، أولها بلجيكا ثانيا أسطنبول، أخيرًا والاحتمال الأضعف مصر.

واستطرد خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أنه يوجد أجهزة بي سي أر، في كل الموانئ والمطارات لسرعة فحص القادمين من خارج البلاد بالإصابة بكورونا من عدمه.

وأكمل خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، أن عدد الحاصلين على اللقاح في مصر يصل إلى 460 ألف يوميا والإجمالي اقترب من 30 مليونا بالجرعة الأولى ونحو 15 مليونًا بالجرعتين.