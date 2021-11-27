لماذا غرقت الإسكندرية خلال نوة المكنسة؟.. رئيس «الصرف الصحي» يكشف الأسباب

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تحدث اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن غرق الاسكندرية خلال نوة المكنسة الماضية، وذلك بعقد مؤتمر صحفى مساء اليوم السبت، بمحطة التنقية الشرقية بطريق مطار النزهة، كما تناول الاستعدادات للنوات المقبلة.

وقال إن طريقة حساب كميات الأمطار التي تستقبلها منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، تم اعتمادها من كلية الهندسة- جامعة الإسكندرية، طبقاً للمعادلة الواردة بالكود المصري لأسس تصميم نظم الصرف الصحي،مشيرا إلى أنه تم نشر جميع سيارات وبدالات الشركة في المناطق المحتمل تجمع مياه الأمطار بها، إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 16-11- 2021، حتى الثلاثاء الموافق 23-11-2021، وعلى مدار 24 ساعة، وتم استيعاب كمية الأمطار خلال الثلاثة أيام الأولى من النوة بنشر سيارات ومعدات التعامل مع الأمطار على مستوى المحافظة، وظهرت تجمعات الأمطار بمعظم أنحاء الإسكندرية نتيجة إمتلاء المنظومة بالكامل.

وأضاف «نافع»، أنه تم نشر سيارات ومعدات الشركة بالمناطق المحرومة من الصرف الصحي الجاري والتي لم تنتهي بها مشروعات الصرف الصحي، (أثناء النوة: مناطق برج العرب القديمة- أبوتلات- الثروة السمكية- مدخل الطريق الصحراوي- مدخل الطريق الساحلي بعد كوبري كرير & بعد إنتهاء النوة: قرى النهضة وقرى بنجر السكر بالعامرية)، وكذا المناطق المخدومة بالصرف الصحي المنخفض منسوب سطح الأرض طبوغرافياً ( عزب الشامي، والمطار، والرحمة، ونجع العرب).

وأشار إلى أن الشركة لم تتوانى عن التعامل مع جميع البلاغات التي وردت من المرور والنجدة والمحافظة والمواطنين طوال فترة عمل النوة، وتلاحظ خلال النوات إرتفاع مناسيب المصارف، مما أثر على تصريف مياه الصرف الصحي والأمطار.

وكشف عن أنه لم يتم خروج أي محطة رفع أو معالجة من الخدمة أثناء فترة النوة، وما تم من تراكم المخلفات والرواسب الموجودة بالشوارع وتجمعت أمام سرندات محطات الرفع، وكان يتم تطهير هذه السرندات برجال الصرف الصحي أكثر من مرة خلال اليوم الواحد.

وأضاف: «طبقاً لمعدلات سقوط الأمطار الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكثافة غير مسبوقة، أدت إلى تجريف الرواسب والمخلفات بالشبكات، الأمر الذي أثر على معدل تصريف مياه الأمطار في اليوم الرابع (يوم الاثنين 22-11-2021)، خاصة في المصبات الموجودة على الكورنيش والتي أدت إلى تأخير تصريف مياه الأمطار بطريق الكورنيش، مع الأخذ في الإعتبار أن شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية كانت مصممة كشبكة منفصلة عن شبكة مياه الأمطار، ونتيجة لتطوير وتوسعة طريق الكورنيش، تم إلغاء جميع محطات صرف مياه الأمطار على طريق الكورنيش وتحويل الشبكة إلى شبكة مشتركة تحمل التصرفات الآدمية ومياه الأمطار، وذلك قبل التغيرات المناخية المتلاحقة خلال 6 سنوات الأخيرة والزيادة السكانية المطردة والبناء العشوائي نتيجة الإنفلات الأمني السابق».

وتابع: «ان تجمعات مياه الأمطار التي حدثت في اليوم الرابع (يوم الاثنين 22-11-2021)، تم تصريف جزء منها بمعدلات تصريف بطيئة أنتهت في حوالي 3 ساعات بمساعدة سيارات وبدالات الشركة باستثناء ميدان فيكتور عمانويل، وشارع النقل والهندسة ونفق كليوباترا نتيجة لارتفاع منسوب المياه بمصرف القلعة نقطة التخلص النهائية لمحطة رفع سموحة الجديدة ومحطة التنقية الشرقية».