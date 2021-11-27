رضا شحاتة: أهدرنا فوزًا كبيرًا على ايسترن كومباني

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أعرب رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على ايسترن كومباني، في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الجونة الفوز على ايسترن كومباني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

وقال رضا شحاتة، في تصريحات عقب المباراة: «الفوز على ايسترن كومباني، جاء في وقته قبل فترة توقف الدوري، خاصة أن الفريق عائد من الخسارة أمام المصري بثلاثية نظيفة».

وأضاف: «واجهنا صعوبات الفترة الماضية، بسبب غياب معظم اللاعبين الجدد الذين تعاقدنا معها، خلال الميركاتو الصيفي الماضي على رأسهم عمرو طارق ومحمد رزق والاثيوبي شيملس بيكلي، بسبب الإصابات وهو ما أدى إلى تراجع نتائج الفريق، ولكن بدأنا في استعادة خدمات هؤلاء اللاعبين أمام ايسترن كومباني».

وتابع :«كان من الممكن أن نحقق فوزًا كبيرًا على إيسترن كومباني، ولكن اللاعبين لم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم»، مشيرًأ إلى أنه غاضب من اللاعبين بسبب إهدار الفرص السهلة وعدم تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة».