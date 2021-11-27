والدة أول طالبة من متلازمة داون تلتحق بـ الفنون الجميلة: الكثير شكك في موهبي نجلتي في البداية

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قالت هناء أمين، والدة مريم أول طالبة من متلازمة داون تلتحق بكلية الفنون الجميلة، إنها لم تكن تتخيل كيفية التعامل مع أساتذة الجامعة بعد التحاق نجلتها بكلية الفنون الجميل، معقبة :«بنتي كانت سعيدة للغاية في الكلية».

وتابعت «أمين»، حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت أنها حضرت مع نجلتها المحاضرات، لكي تستطيع ان تدعم نجلتها في المنزل، مضيفة أن الاساتذة في الكلية حرصوا على دعم مريم بصورة كبيرة، معقبة: «الأساتذة كانوا يدعمون مريم بصورة كبيرة للغاية، ومريم كانت متعاونة ودؤوبة».

وتابعت أن اليونسيف أشاد بموهبة الطالبة مريم للغاية، مشيرة إلى أن الكثير شكك في موهبة مريم والقدرة على الرسم المتواصل، والانتهاء من لوحة فنية في وقت قصير.

من جانبها قالت مريم وجيه، أول طالبة من متلازمة داون تلتحق بكلية الفنون الجميلة، إنها موهبة في مزج الألوان بصورة كبيرة، وتستطيع اخراج رسومات بشكل جيد للغاية، مضيفة انها تحب الجلوس في المنزل وممارسة هوايتها في الرسم.