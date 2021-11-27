بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي

★ ★ ★ ★ ★

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي في العالم، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة، بحضور الأب باسكوالي، راعي كنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك بحدائق القبة، وسكرتير البطريرك.

رافق بطريرك السريان الكاثوليك خلال الزيارة سيادة المطران مار إفرام يوسف عبا، رئيس أساقفة بغداد، وأمين سر السينودس المقدس للسريان الكاثوليك، وسيادة المطران مار يعقوب إفرايم سمعان، النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن، والمدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة والنيابة البطريركية في السودان للسريان الكاثوليك، وسيادة المطران مار أثناسيوس فراس دردر، النائب البطريركي على البصرة والخليج العربي للسريان الكاثوليك، والأب حبيب مراد، أمين السر ببطريركية السريان الكاثوليك، والقيم البطريركي العام، والأب مانولو، راعي كاتدرائية سيدة الوردية للسريان الكاثوليك بالظاهر بالقاهرة، والأب سعيد مسوح، نائب مدير إكليريكية سيدة النجاة في دير الشرفة، وقيم دير الشرفة

يأتي هذا اللقاء في إطار زيارة غبطة البطريرك مار إغناطيوس لمصر خلال هذه الفترة، لتفقد الأحوال الرعوية لكنيسة السريان الكاثوليك بمصر. وخلال اللقاء، تبادلا صاحبا الغبطة الحديث عن أحوال الكنيستين القبطية، والسريانية الكاثوليكية، بالإضافة إلى أحوال البلدين مصر ولبنان.

وأشاد بطريرك السريان الكاثوليك بالجهود المبذولة في مصر، وكذلك الاستقرار الذي تنعم به الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.