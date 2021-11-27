افتتاح أعمال الملتقى العربي الثاني عن دور الصكوك السيادية للتنمية بجامعة الإسكندرية

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افتتح الدكتور محمد عبدالعظيم أبوالنجا القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السبت، أعمال الملتقى العربي الثاني بعنوان «دور الصكوك السيادية للتنمية في ضوء رؤية مصر 2030 وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة والذي تنظمه جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وبحضور الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية والدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمشاركين من الهيئة العامة للرقابة المالية .

وخلال كلمته أكد نائب رئيس الجامعة، أهمية تناول موضوع الصكوك السياسية حيث تعتبر واحدة من أهم أدوات التنمية لتميزها من منظور كلا من المصدر لها والمستثمر فيها حيث أن الصكوك هي أوراق مالية حكومية قابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تزيد عن ٣٠ عاما وتمثل حصصا شائعة في منفعة الأصول وهي تمثل قناة جيدة للمؤسسات والمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم واستردادها بسهولة عند الحاجة إليها ويكون الاستثمار وفق احكام الشريعة الإسلامية.

وعبر أبوالنجا عن تقديره لكلية التجارة ودورها الكبير في مناقشة القضايا الهامة التي تمس تحرك الدولة المصرية نحو المستقبل على مختلف الاصعدة.

وأشار الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة، إلى إن الصكوك هي أداة تحل محل الديون حيث أن التنمية الحقيقية تحتاج إلى توافر الأموال وليس الاقتراض وأضاف أن التمويل الإسلامي لم يحظى بالتطبيق الجيد خلال الفترة السابقة مما يدعو إلى التركيز عليه مستقبلاً. كما عرض عميد الكلية أهم المؤشرات الاقتصادية والدين الداخلي والخارجي وكيفية الاستفادة من الصكوك في سد عجز الدين .

ويتناول الملتقى ٣ جلسات الأولى بعنوان الصكوك السيادية أداة مساهمة في تحقيق التنمية،الثانية بعنوان تجارب دولية للصكوك السيادية، الثالثة بعنوان الجوانب المحاسبية والضريبية للصكوك السيادية يحاضر فيها نخبة من أساتذة الاقتصاد والمحاسبة ومديرو الشركات والهيئات المالية بمصر.