استعدادا لنواة «قاسم».. محافظ الإسكندرية يوجه بتطهير الشنايش والمطابق والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع المسئولين والجهات المعنية بتطهير الشنايش والمطابق على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها للنوات القادمة وعلى رأسها نوة قاسم والتى تبدأ في 4 ديسمبر المقبل، مع رفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

وتنفيذا لذلك قام حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود بتطهير مصرف عزبة الـ٥٠٠ ورفع مخلفات تطهير الشنايش بالطريق الدولي بالتعاون مع شركة الصرف الصحي.

وقام حي العجمي برئاسة السيد موسي، بتطهير شنايش الأمطار بطريق اسكندرية مطروح بمنطقة اكتوبر وك٢١ ورفع ناتج التطهير بالتعاون مع شركة الصرف الصحي.

وواصل حي شرق برئاسة محارب هيلع، أعمال تطهير «البيارة» على محور المحمودية الحارة البطيئة قبل كوبري ١٤ مايو بسموحة وذلك لتيسير عملية صرف المياه ومنع تجمعها بالشوارع كما تم متابعة أعمال إعادة تطهير الشنايش والمطابق في شارع الراكشي بعزبة سعد وايضًا تطهير طريق ١٤ مايو، ورفع الأوحال الناتجة عن أعمال التطهير في حينها وذلك بالتنسيق مع الصرف الصحي.

وقام حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بتطهير الشنايش بمنطقة الكينج القديم وتطهير المطابق بالسياره المدمجة بالكينج بحرى السكه الحديد وجارى المتابعه لزيادة استيعاب تصريف مياه الأمطار.