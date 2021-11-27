جامعة سوهاج: تخصيص 314 ألف جنيه من صندوق التكافل الإجتماعي لعلاج طلاب الجامعة

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ناقش مجلس إدارة صندوق التكافل الإجتماعي بجامعة سوهاج، فى إجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تنفيذ عدد من القرارات استهدفت تحقيق الضمان الإجتماعي للطلاب بصور مختلفة، من تأمين، ورعاية إجتماعية، وعلاج، وغيرها.

وأكد الدكتور عبدالناصر ياسين - خلال الإجتماع الذى جرى بحضور الدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عبدالحفيظ عميد كلية الزراعة، وصبري محمد إبراهيم مدير عام رعاية الشباب وأمين الصندوق، ومحمد حمودة مدير إدارة التكافل الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وذلك بقاعة مجلس النواب بمقر الجامعة القديم - على الدور الهام لصندوق التكافل الإجتماعي، والذي يساعد بشكل كبير الطلاب فى الحصول على أحقيتهم في فرص متكافئة مع أقرانهم في "التعليم، والملبس، والمسكن، والعلاج"، لافتاً إلى قيام الصندوق بتقديم كافة الخدمات الطلابية، والعمل على حل المشكلات التي تواجه الطلاب وتحول بينهم وبين الإستمرار في دراستهم بسبب العجز المالى.

وقال الدكتور ياسين، أنه تم خلال الإجتماع الموافقه على إجراء عملية زرع كبد لطالب بكلية الطب ومساعدته بمبلغ 200 ألف جنيه، وأيضاً شراء ٢ سماعة أذن لطالب من ضعاف السمع بتكلفة ١٤ ألف جنيه، وكذلك استكمال علاج طالب بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على إقامة معرض الملابس الجاهزة بمبلغ ٤٠٠ ألف جنيهاً، والذي يقام سنوياً لخدمة طلبة وطالبات الجامعة، من أجل توفير الملابس الجاهزة بأسعار مخفضة ومدعمة، كما وافق المجلس على صرف إعانة من صندوق التأمين ضد الحوادث لعدد ٢ من الطلاب المتوفين.