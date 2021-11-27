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شبَّه حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، تداول أسعار البطاطس والطماطم في المواسم الزراعي، بناديي الأهلي والزمالك خلال المواسم الكروية، قائلاك «مرة فوق ومرة تحت».

وقال أبوصدام، خلال بث مباشر لموقع «المصري اليوم»: «البطاطس والطماطم أصبحا مثل الأهلي والزمالك، موسم تنهار فيه البطاطس وآخر يرتفع سعرها، والعكس بالنسبة للطماطم، وهذا مثل الأهلي والزمالك، فموسم يحصل الأهلي على الدوري وآخر للزمالك»، مضيفا: «سعر البطاطس انهار العام الماضي، وحقق ربحية هذا الموسم، والعكس ارتفع سعر الطماطم الموسم الماضي، وانخفض هذا العام، ما تسبب في خسائر للمزارعين».

وأشار إلى أن أسباب انخفاض أسعار الحاصلات الزراعية هو زيادة المساحات المنزرعة، وارتفاع الإنتاجية، محذرا المزارعين من التوحد في زراعة المحصول الواحد، مطالبا بالتنوع في الزراعات بدلا من التعرض للخسائر الفادحة.

وطالب أبوصدام المواطنين بشراء كميات كبيرة من الطماطم وتخزينها، تحسبا لارتفاع سعرها نهاية ديسمبر المقبل، بسبب تقليع شجرات الطماطم، وزراعة محصول القمح.

يذكر أن أسعار الطماطم انخفضت إلى 1،5 جني للكيلو للجملة و2,5 جنيه للتجزئة، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين.