المشدد 5 سنوات لسائق قاد سيارة تحت تأثير المخدر وتسبب فى مصرع وإصابة 3 بالشرقية

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قصت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد أمبابي، وعضوية المستشارين، وليد محمد عبدالمنعم، وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبدالمجيد، وأحمد نصر، في جلستها اليوم، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لقيادته السيارة عكس الاتجاه تحت تأثير المخدر، وتسبب بإهماله في مصرع شخصين وإصابة الثالث.

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، المدعو «س. إ. ن» 29 عاما سائق مقيم مركز أبوحماد، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لإتهامه بقيادة السيارة تحت تأثير المخدر والسير عكس الاتجاه بالطريق العام، ونجم عن ذلك وفاة شخصين وإصابة ثالث، وذلك كان ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين حال كونه كان متعاطيا لمخدر الحشيش.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.