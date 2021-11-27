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ارتداء بدلة النحالة، تناول انواع مختلفة من العسل، تذوق شمع العسل، أكشاك خشبية مختلفة الأشكال، تلك أبرز الطرق التي اختارها العارضون بمهرجان العسل المصري، لجذب الجمهور لعيش تجربة مختلفة مع "ذهب مصر السائل".

علي مدار أربعة أيام في الفترة من 24 حتي 27 نوفمبر، توافد علي حديقة الأورمان النباتية بالجيزة العشرات من الأسر من المحافظات المختلفة للبحث عن عروض شرائية جيدة للعسل، وأيضا العيش تجربة جديدة، وذلك دورة مهرجان العسل المصري الثالثة والتي اختارت وزارة الزراعة لها شعار " ذهب مصر السائل".

يهدف المهرجان التشبيك بين الناحلين ومنتجي العسل والمستهلك، بجانب فتح فرص جديد للتصدير الي الدول المختلفة.

شارك في المهرجان حوالي 125 مشارك وعارض، بالإضافة إلى بعض الشركات المتخصصة في إنتاج مستلزمات المناحل، حيث حاول كل عارض جذب الزوار والمترددين علي المهرجان بأفكار مختلفة للعرض.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن مهرجان عسل النحل الذي تستضيفه حديقة الأورمان كل عام يسهم في نشر ثقافة تربية النحل بين المجتمع المدنى والتشجيع على ذلك، لافتا الى انه من المقرر ان يتم خلال المهرجان، طرح وعرض ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه النحالين وايجاد انسب الحلول لها، وذلك بالتعاون مع المسئولين والمختصين بوزارة الزراعة.

وأوضح فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب ورئيس المهرجان، في تصريحات خاصة "للمصري اليوم" ان الهدف من اقامة المهرجان الترابط بين المنتجين والنحالين وايضا المستهلك تحت اشراف الجهات الادارية ووزارة الزاعة والسياحة والصناعة بما يعود بالنفع علي قطاع تسويق العسل للمستهلك المصري والأجنبي.

وقال نصر بسيوني الباحث بالمركز القومي للبحوث، أن النحل هو الحشرة الاقتصادية وهذا المهرجان يهتم بعرض العسل "المتبلور" وهو الصلب، هذا النوع من العسل مفضل لدي عدد من الدول الأوروبية، حيث يقدم هذا المنتج من العسل علي شكل قوالب صلبة توضع في برطمانات خاصة.

وفقا لبيانات اتحاد النحالين العرب أن أكثر من 25 ألف أسرة كما تملك مصر حوالي 2 مليون خلية نحل تنتج حوالي 20 ألف طن عسل للسوق المحلي وتصدير حوالي 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم بما فيها أوروبا وأمريكا.