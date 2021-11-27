«الإحصاء»: ارتفاع إجمالي متحصلات النقد الأجنبي 5.6% خلال 2019/2020

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة متحصلات النقد الأجنبي إلى 128،9 مليار دولار عام 2019/2020 مقابل 122،1 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة 5,6%وجاءت المتحصلات الحكومية كأبرز القطاعات زيادة في متحصلات النقد الاجنبى حيث وصلت إلى 3,9 مليار دولار عام 2019/2020 مقابل 0,7 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 457,0 %.

وقال الجهاز ان هناك زيادة في إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي إلى 2،143 مليار دولار عام 2019/2020مقابل124،2مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة 15,3% وجاءت مدفوعات الحساب المالي (استثمارات الحافظة) كأبرز أوجه مدفوعات النقد الاجنبى لتصل إلى 27,7 مليار دولار عام 2019/2020 مقابل 16,3 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة 70,0%.

واشار الجهاز إلى تركز قيمة متحصــلات النقد الأجنبي الوافــدة من حيث التنوع الجغرافي في المنطقة العربية حيث بلغت قيمتها 1،53 مليار دولار عام 2019/2020 بنسبة 2،41% من إجمالي المتحصلات الوافدة وتتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية بقيمة متحصلات تبلغ 3,22 مليار دولار بنسبة 42,0% من اجمالى متحصلات الدول العربية الوافدة .

بينما تركزت مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2019/2020 من حيث التنوع الجغـرافي تجاه دول القارة الأوربية نسبة 1،38% من إجمالي المدفوعــات وبقيمة تبلغ 5،54 مليار دولار مقابل 47,4 مليار دولار العام السابق وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 5,18 مليار دولار .

و انخفضت قيمة التعاملات النقدية ( متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكوميسا والتي تضم 21 دولة ( مصر عضو بها ) لتصل إلى 4،1 مليار دولار مقابل 5،1 مليار دولار في العام السابق، في الوقت الذي ارتفع فيه ميزان المعاملات النقدية ليحقق فائضا يصل إلى 2,0 مليار دولار عام 2019/2020 مقابل 3,0 مليار دولار في العام السابق متأثرة بالتوجه العام نحو توطيد العلاقات مع دول القارة الافريقية.

و ارتفعت قيمة التعاملات النقدية ( متحصلات ومدفوعات ) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU)- ( مصر ليست عضو بها ) لتصل إلى 7،75 مليار دولار مقابل 3،66 مليار دولار في العام السابق بنسبة ارتفاع 2,14 % مع ارتفـاع عجـز ميزان المعاملات النقدية إلى 0,17 مليار دولار عام 2019/2020 مقابل 9,13 مليار دولار في العام السابق.