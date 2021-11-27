بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة مانياما في الكونفدرالية

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اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته عصر اليوم، السبت، بمدينة كينشاسا العاصمة الكونغولية استعدادا لخوض مباراة مانياما في إطار مواجهات كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على مانياما الكونغولي في الثالثة عصر الأحد على استاد الشهداء في ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من الكونفيدرالية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٥ ديسمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وجرى المران على ملعب الشهداء في كينشاسا واستمر لمدة ساعة واشتمل على بعض الوحدات البدنية والخططية، بهدف التعرف على أرضية الملعب، وشارك جميع عناصر الفريق في المران وظهر الجميع بصورة طيبة وروح عالية من أجل تحقيق نتيجة تؤمن التأهل لدور المجموعات من البطولة القارية.