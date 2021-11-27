ارتفاع الأرباح الصناعية في الصين خلال أكتوبر 24.6% على أساس سنوي

★ ★ ★ ★ ★

قال مكتب الإحصاء الصيني اليوم السبت إن أرباح الشركات الصناعية زادت بوتيرة أسرع في أكتوبر مما يوفر حماية لاقتصاد متعثر يعاني من ارتفاع أسعار المواد الخام.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الأرباح في أكتوبر ارتفعت 24.6% عن العام السابق لتصل إلى 818.7 مليار يوان ما يعادل 128.1 مليار دولار صاعدة من مكاسب بلغت 16.3% في سبتمبر.

وارتفعت أرباح الشركات الصناعية 42.2% على أساس سنوي إلى 7.2 تريليون يوان خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر.

وتغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.