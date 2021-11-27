عروس البدرشين تكشف اللحظات الأخيرة في حياة عرسها بعد دخولهما منزل الزوجية

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كشفت عروس البدرشين تفاصيل انتحار زوجها بعد ساعات من حفل الزفاف، وقالت بعد ما دخلنا الشقة وقعدت على السرير غرفة النوم، قال لي هدخل الحمام بعد فترة سمعت صوت مش طبيعي ولما فتحت باب الحمام وجده غارق في دماءه.

وقال العروس في المحضر لم تعرف سبب إقدام عريسها على الانتحار خاصة لم يدور بيننا أي حوار بعد دخول شقة الزوجية فانا مازلت ارتدي فستان الزفاف ولم الاحظ شيئًا من مظاهر الاكتئاب أو الحزن عليه، وأكدت انه كان طبيعيًا وقت الزفة حتي دخولهما شقة الزوجية.

وأضافت العروس بعد دخولنا منزل الزوجية لم يتحدث معي غير كلمتين «انا هدخل الحمام»، وعندما تأخر بشكل كبير شعرت بالقلق فطرقت الحمام وفتحت الباب فوجدته على الأرض غارقًا في دمائه فاتصلت بأسرته لحضر الجميع ويتم نقله إلى المستشفي.

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كان قسم شرطة البدرشين تلقي بلاغا من المستشفى بوصول جثة شاب 26 عاما، متوفي بجرح طعني في منطقة البطن، بعد ساعة من ليلة زفافه بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم إلى مكان المستشفي، وبسؤال والدة العريس المتوفي أكدت أنه تخلص من حياته بعد ساعة من اختلائه بعروسته في منزل الزوجية.

- صورة أرشيفية

كشفت التحريات إن المتوفى لم يتمكن من الدخول بزوجته فتركها انتهاء حفل الزفاف تركها في الغرفة بحجة الذهاب إلى الحمام وعند غيابه لحقت به زوجته العروسة ففوجئت بسقوطه على الأرض غارقا في دمائه.

وأضافت التحريات أن العروس استغاثت بوالدة المتوفي وشقيقته والذين قاموا بنقله للمستشفى البدرشين لمحاولة إنقاذه، إلا أنه توفي قبل وصوله وقالت أسرة العريس إنه كان يعاني من حالة نفسية قبل زواجه وأنهم كانوا يعتقدون أن الزواج سوف يحسن حالته النفسية.

لم تتهم أسرة العريس الزوجة أو أحد بالتسبب في وفاته، ونفت وجود شبهة جنائية وراء وفاته، تم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لعرضها على الطب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة.

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