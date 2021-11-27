بتعاملات 4 ملايين جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في الغربية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء «عملات أجنبية» بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم باستبدال تلك العملات من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتبين أن إجمالي المبالغ المالية التي قام باستبدالها طبقًا للفحص المستندي خلال عام بما يعادل 4 ملايين جنيه مصري.