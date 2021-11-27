«شباب الأعمال»: 25 مليار دولار مستهدف صادرات الغزل والنسيج الثلاث سنوات المقبلة

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قال محمد صباح عضو مجلس إدارة الجمعيه المصريه لشباب الأعمال، أن شباب الأعمال تستهدف تنميه مجتمع الاعمال عن طريق ابداء الاراء والتركيز على مجهود الشباب والأجيال الجديده التي تواكب التغيرات السريعه في الاقتصاديات ومجتمع الاعمال في الداخل والخارج، بالاضافه إلى وضع استراتيجيات وحلول سريعه لهذه التغيرات والمشاركه بالاراء في السياسات الاقتصاديه مع الدوله، وفتح افاق استثمارية للمستثمرين في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن شباب الأعمال ركزت على مدار السنوات القليله الماضيه على قطاع الغزل والنسيج، حيث شاركت الجمعيه القطاع العام والحكومه لنقل فكر تطوير هذه الصناعه وأعاده القطن إلى مكانته العالميه، مشيراً بأن «شباب الأعمال»، ساهمت بإمداد قطاع الصناعه وقطاع الأعمال بالتطوير من خلال شبابها المؤهلين والمتطورين بالمشاركه في تطوير مجتمع الاعمال العام والخاص، مع الاستمرار ببذل المزيد من المجهود والمساهمه من جهد وفكر وحلول لتطوير واستدامه ليس فقط في قطاع الغزل والنسيج ولكن في كل القطاعات الصناعيه والخدميه في مجتمعنا.

وشدد صباح، بأن صناعه الغزل والنسيج قد تأثرت كثيرا في السنوات الماضيه وواجهت صعوبات كثيره، لعل أبرزها التهريب بكافه انواعه، وازمات تتعلق بالعماله، وأزمات تمويل وتضخم، وأزمات إنتاج وتسويق وتدريب، وحاليا تواجه أزمة شديده في سلاسل الامداد، مضيفا :«هذا لا يمنع من وجود تطوير كبير بقطاع الغزل والنسيج على مدار السنوات القليله الماضيه، لعل أبرزها التطوير السريع والجذرى، المباشر والغير مباشر، من قبل الحكومه تجاه هذه الصناعه، حيث اتخذت الحكومه والشركه القابضه الغزل والنسيج عاتقها تطوير مصانع القطاع العام ليس فقط بالالات، ولكن ايضا بالفكر الجديد، من خلال تطوير الماكينات والمنشاءات بالشركات وشراء أحدث الماكينات لزياده الإنتاج وضمان جودة الانتاج، حيث تم انفاق 23 مليار جنيه لتحديث الشركات القديمه والمتهالكه، مشيراً بإن هذا التحديث مع توجه الدوله لزياده زراعه القطن في السنوات المقبله سيعيد للقطن المصرى رونقه ومكانته العالميه، وسيمنح مصر صادرات منتجات مصنعه وليس القطن كماده اوليه.

واضاف صباح، أنه وفي ظل التحديث الذي تقوم به الحكومه والقابضه للغزل والنسيج، تم إنشاء شركه بيع وتسويق داخل الشركه القابضه تضم مجموعه من الكفاءات والخبرات الفريده في هذا القطاع لضبط امور التسويق والبيع في شركات الشركه القابضه، وانهاء ظاهرة تراكم المخزون الذي كان يعانى منه الشركات وكان عبىء على الدوله، حيث تستهدف شركه التسويق زياده صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى 25 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمه، من أصل 1.5 مليار دولار سنويا، بالاضافه إلى تطوير لوجو وبراندنج لمنتجات الشركه وبيع منتجاتها في السوق المحلى بعد تطوير منافذ بيعها وتصدير البراند الخاص بها إلى الخارج، فيما يتم من جانب آخر تفعيل نظام الجمارك الجديد «نافذه» وهي خطوة في غايه الاهميه والتى ستحافظ على استمرار هذا القطاع، والذي عاني كثيره من ظاهرة التهريب في كافة اشكاله، مما أثر على انتاج المصانع ومبيعاتها، وتوقفت غريزة التحديث من الماكينات والخامات الجديده في القطاع الخاص.

وشدد محمد صباح، أن الضوابط التي فردها نظام نافذه وبعض الضوابط الاخرى، نتوقع ان السوق سيتغير للاحسن، ولولا وجود مشكله سلاسل الامداد لكانت مصانع الغزل والنسيج والملابس انتعشت، منوها بأن صادرات القطاع الخاص، مقارنه بالعام الماضى زادت بنسبه 39%، فيما تعد الولايات المتحده ودول الخليج وأفريقيا من أكبر الأسواق، منوها بضرورة الاتجاه للتصدير لافريقيا وأن يكون من أولويات المصدرين بمصر في الوقت الراهن، برغم صعوبه دخول هذه الاسواق ولكن تواجدنا في السوق الافريقى مهم جدا.

مشدداً بعدم ترك الوضع كما هو عليه، فهناك دور على عاتقنا كمجتمع اعمال ان نستمر في التطوير مع الحكومه، بالتوازي مع تطوير منظومه التعليم والتدريب المهنى بصناعة الغزل والنسيج في كافه مراحلها، وليس فقط في قطاع الملابس. .

وأكد صباح، على وجود نقص بالفنيين بمجالات الصباغه والتجهييز، وفنيين نسيج في كافة انواعهم. لا يوجد تدريب مهنى مؤثر يخرج اجيال للعمل في المصانع، وهنا اتكلم عن الصنيعى والميكانيكى والمشرف ومسؤل الجوده، وتحديدا الصنيعى الذي يعمل بيده، مؤكدا بإن مصر ملئيه ببرامج تدريب اداريين تقوم بتخريج كفاءات، ولكن نحن نفتقد للصنيعى الحرفى، حيث كان الكل يعتمد على التدريب داخل مصانع القطاع الخاص، وهذا ليس خطأ، ولكن لضمان استمراريه هذه الصناعه، يجب ان نضمن استمراريه سلاسل امداد الصنايعى للمصانع في القطاع الخاص والعام من خلال مدارس ومراكز تدريب وتأهيل فنيين وبالتعاون مع الخبرات الخارجيه من مؤسسات تعليميه متخصصه في التدريب المهنى، مشيراً أن مجلس إدارة الجمعيه المصريه لشباب الأعمال، والذي يتيح الفرص لشباب مجتمع الاعمال في ابداء ارائه ومقترحاته والعمل معكافه المنظمات الحكوميه والغير حكوميه في تنميه مجتمع الاعمال العام والخاص، وهو مايتطلب الكثير من العمل والفكر والجهد المطلوب من شبابنا في كافة مجتمعات الاعمال.