«البمبي» يثير أزمة في المعهد العالي للسينما بعد افتتاحه

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«بمبي» هو اللون الذي تسبب في حالة من الاثارة والبلبلة لمحبي ومرتادى معهد السينما، حيث بنى المبنى الاداري للمعهد العالى للسينما في عام 1989، لكنه لم يتم تجهيزه بالالات والمعدات اللازمة، وتم اغلاقه طوال الاعوام الماضية، حتى افتتحه الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء يرافقه الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون.

وقالت الكاتبة عزة ابراهيم «ألف مبروك المبنى الجديد لمعهد السينما ..بس ليه اللون المبتذل ده زى ألوان حجرات النوم في الأرياف، كمان ما هذا الطراز المعمارى الذي يشبه السجون !!! مكان لتعليم فنون السينما وتذوق الجمال كيف يكون بهذا القبح».

وأضافت: «هذا المبنى جريمة في حق السينما والفن والعقلية التي تقف وراء هذا الإبتذال أيا كانت قديمة أو جديدة فهى عقلية أكثر إبتذالا من بعض الأفلام».

فيما رد عليهم المخرج سعيد شيمى قائلا: «هناك رد واضح وعلمى وفنى في اختيار اللون ومقومتة للشمس والتغيرات المناخية من مطر ورطوبة وخلافة.. وهو أستاذ متخصص بالديكور وفنان تشكيلى بالمعهد..أما البناء نفذ من شركة المقاولون العرب كصرح علمى كما علمت حيث وضع حجر الأساس وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسنى عام ١٩٨٩ ...وتعطل التجهيز والتشطيب شوية سنين بسيطة ذى ما انتوا شايفين..عكس ما يحدث الآن من مشاريع سريعة مدهشة، مبروك لينا وكل الأجيال القادمة».

وقال حماد سعيد قالت «الف مبرووك افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالى للسينما بعد 20 سنة من بناء المبنى وتوقفه عن العمل».