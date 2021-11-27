تداول 1820 طن بضائع عامة و131 شاحنة و14 سيارة بموانئ البحر الأحمر

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1820 طن بضائع عامة ومتنوعة و131 شاحنة و14 سيارة.

شملت حركة الصادرات 1319 طن بضائع عامة و65 شاحنة و1 سيارة ملاكي، وشملت حركة الواردات501 طن بضائع عامة و58 شاحنة و13 سيارة، ويتواجد 8 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة الرياض بحمولة 8 شاحنة و13سيارة ملاكي والسفينة ANKA SKY بحمولة 2357.172 طن قار اقطاب قادمة من الهند وتم مغادرة السفينة LAVRIO فارغة.

واستقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء وعمان وحيث تم استقبال 58 شاحنة بحمولة 501 طن ووتصدير 65 شاحنة بحمولة 1319طن و1 سيارة ملاكي.