طلائع الجيش: أحمد عبد العزيز مستمر في منصبه.. ولا نفكر في التعاقد مع مدرب جديد

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كشف العميد أحمد المهدي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن استمرار أحمد عبدالعزيز «زيزو»، على رأس القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

وقال أحمد المهدي، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون نايم سبورتس 2» :«ادارة النادي تدعم احمد عبدالعزيز، المدير الفني الحالي، وهو مستمر في قيادة الفريق في الفترة المقبلة».

وتابع:«مثلما قدم نادي طلائع الجيش واحدًا من أفضل مدربي الدوري المصري حاليًا وهو أحمد سامي، سيقدم أيضًا أحمد عبدالعزيز، وياسر علي»، مؤكدًا :«ادارة النادي لديها ثقة كبيرة في الثنائي وقدرتهما على انتشال الفريق من كبوته».

يذكر أن فريق طلائع الجيش حقق الفوز على فيوتشر، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.