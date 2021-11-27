«زى النهارده» في ٢٧ نوفمبر ١٩٥٣.. وفاة الكاتب الأمريكي يوجين أونيل

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يمكن القول إن المسرح الأمريكى أحدث نقلة مهمة ومعاصرة على يد الكاتب المسرحي يوجين أونيل (أو أوجين أونيل)وكانت أعماله جاذبة للجمهور كما حظيت باهتمام نقدى واسع.

يوجين أونيل حاصل على جائزة نوبل في الآداب عام ١٩٣٦وكانت مسرحياته من المسرحيات الرائدة في مجال القضايا الإنسانية والواقعية، كما عنى بالشخصيات التي تعيش على هامش المجتمع.

وبين كل مسرحياته ذات الطابع التراجيدي كتب «أونيل» مسرحية كوميدية هي «آه أيتها البرارى» التي صدرت في ١٩٣٣ ومثلما كانت أعماله جاذبة للجمهور فقد حظيت باهتمام نقدي واسع وأونيل مولود في ١٦أكتوبر ١٨٨٨بأحد الفنادق العامة، حيث كانت تقيم العائلة إقامة مؤقتة في نيويورك لأب ممثل في المسرح هو جيمس أونيل.

و قضى سنوات طفولته بغرف الفنادق أو مسافراً أو بالمسارح التي عمل ولم يهنأ بالاستقرار، وقد التحق بمدرسة داخلية في نيويورك ثم في ستامفورد، ثم التحق بجامعة برنستون ثم تركها ساعياً للحصول على ما سماه «التجربة التعليمية الحقيقية» وعمل بحّاراً، وأمضى وقتاً يتسكع في موانئ متعددة حول العالم ولما بلغ الرابعة والعشرين عمل صحفياً ونشر بعضاً من القصائد، وأصيب بالسل وبقى لستة أشهر بمصحة، وفيها بدأ الكتابة للمسرح ثم التحق بجامعة هارفارد ليدرس مادة الكتابة المسرحية على يد أستاذ المسرح والناقد والكاتب جورج بيكر وانصرف للكتابة وعرضت مسرحياته على برودواى وحاز جائزة بوليتزر أكثر من مرة.

و كانت مسرحياته من أكثر الأعمال الأدبية ترجمة وإخراجاً ومن أعماله«مبحرون شرقاً إلى كارديف»و«وراء الأفق»و«آنا كريستى» و«الإمبراطور جونز» و«القرد كثيف الشعر» و«الإله الكبير براون» ثم ثلاثيته «الحِداد يليق بإلكترا» و«عودة رجل الثلج» و«العنكبوت» وتوفى «زى النهارده» في ٢٧ نوفمبر ١٩٥٣.