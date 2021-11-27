«زى النهارده» في ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٤.. مها سكر أول محجبة عربية في شرطة أستراليا

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حظيت مسؤولة الشرطة السابقة في أستراليا آمى تيلور بشهرة واسعة في أستراليا نظرا لأنها أصبحت أول امرأة تدير حركة المرور في سيدنى منذ 1945 وهناك امرأة أخرى حظيت بشهرة مماثلة ولكن في حدود الوطن العربى وهى مها سكر اللبنانية والمولودة في بيروت والتى ترتدى الحجاب وبخاصة بعد تجنيدها في قوة الشرطة الأسترالية.

«زى النهارده»فى ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٤ وتمثل مها سكر مثلا على السرعة التي يصبح بها الكثير من المهاجرين جزءا من المجتمع الأسترالى حيث إنها وصلت من لبنان في 2000 وحصلت على الجنسية خلال أقل من عامين.

ومها سكر فتاة تحمل الجنسية الأسترالية وهي مسلمة من أصل لبنانى، لتصبح أول امرأة ترتدى الحجاب كجزء من الزي الرسمي للشرطة في بلد أجنبى،وكان عمرها آنذاك ٣٠عاماً وكانت قبل التحاقها بالشرطة الأسترالية بيوم واحد قد تخرجت في أكاديمية الشرطة تحديدا في ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٤، مع ٤٩ خريجاً آخر في احتفالية حضرها آندرو هيرميير، وزير الشرطة الأسترالي، وقد قامت الشرطة بعمل تصميم خاص للحجاب ليكون آمنًا وصحياً، وشاركت «سكر» في هذا التصميم، وتم اختيار التصميم بما يلائم تعاليم الدين الإسلامى ومعايير الأمان المهنية وحين قررت مها سكر أن تلتحق بالشرطة، وشجعها على ذلك أسرتها وأصدقائها من الجالية المسلمة، تركت عملها السابق كمصممة جرافيك.

وقالت «سكر» في تصريح لها لإحدى الصحف: «إن عائلتها حضرت خصيصًا من لبنان لتشهد يوم تخرجها في الأكاديمية». وأكدت أنها لا تخشى التعرض لمضايقات بسبب حجابها أو يؤدى هذا إلى أي ردود فعل سيئة، ولكن إذا حدث شىء من هذا القبيل فإنها ستتصرف حياله كأى شرطى آخر. وقد رحبت قيادات بارزة في الشرطة هناك بالتجربة وقالت إنها تسعى لاجتذاب العديد من النساء من مختلف الثقافات التي تمثل المجتمع.