تعليق مثير من مرتجي بعد تفوقه على الدرندلي في إنتخابات الأهلي

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أعرب المهندس خالد مرتجي، عن سعادته البالغة بفوزه بمنصب أمين الصندوق، في انتخابات النادي الأهلي لدورة جديدة حتى 2025.

وقال خالد مرتجي، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«أشكر الجمعية العمومية المحترمة التي منحتني ثقتها لكي امثلها في مجلس ادارة النادي الاهلي كأميناً للصندوق، وأتمنى دائمًا ان اكون دائماً عند حسن ظنهم».

وعن تفوقه على خالد الدرندلي، في منصب أمين الصندوق بفارق كبير من الأصوات :«الجمعية العمومية للنادي الأهلي، تعلم من هو الأصلح».

وأضاف :«الجمعية العمومية قدمت رسالة حب إلى محمود الخطيب، بنجاح القائمة كلها، وهذا دليل على ثقتها الكبيرة في الخطيب، وذلك بعد نجاح المجلس الإدارة السابق في تنفيذ برنامجه السابق بنسبة 95%».

وواصل :«نتمنى أن تكون هناك مزيد من الانجازات والانتصارات خلال الاربع سنوات المقبلة، ويظل الأهلي دائمًا على القمة».