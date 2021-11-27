نتيجة انتخابات الأهلي 2021.. قائمة الخطيب تكتسح وفقا للمؤشرات الأولية

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شهدت المؤشرات الأولية من انتخابات النادي الأهلي اكتساح لقائمة محمود الخطيب المرشح على منصب رئاسة القلعة الحمراء بعد الانتهاء من فرز الصناديق كاملة منذ قليل.

فوضت الجمعية العمومية للنادي الأهلي مجلس الإدارة الجديد في اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن العام المنقضي، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعلن الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، عن حضور 200 عضو فقط من أعضاء الجمعية، في حين كان يتطلب النصاب القانوني حضور 11042 عضوًا.

وشهدت الساعات الماضية حضورا كثيفا من أعضاء الجمعية العمومية الذين توافدوا على مقر النادي بالجزيرة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في اختيار مجلس جديد لقيادة النادي خلال السنوات القادمة.

وتؤكد مؤشرات التصويت داخل الجمعية العمومية أن قائمة محمود الخطيب تتفوق بشكل كبير حتى الآن في ظل البرنامج الذي أعلنه الخطيب، ووجود كفاءات وخبرات كبيرة بالقائمة.

وحرص عدد كبير من أعضاء النادي على الهتاف لقائمة الخطيب، مؤكدين أنها الأصلح والأجدر لقيادة النادي في السنوات المقبلة. كانت قائمة الكابتن محمود الخطيب قد أبرمت إتفاقًا مع شركتي «أوبر وكريم» لتوصيل أعضاء النادي لمقر الأهلي بالجزيرة واعادتهم لمنازلهم بخصم 50% بكارنيه العضوية والبرومو كود «AHLY2021». يأتي ذلك تخفيفًا على الأعضاء وتيسير حضورهم للانتخابات والمشاركة في رسم مستقبل ناديهم.

وتضم قائمة الخطيب كلا من: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.