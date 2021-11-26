خلال تكريمها بالهرم الذهبي في افتتاح «القاهرة السينمائي» نيللي: سمير غانم أكثر واحد بيضحكني

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أعربت الفنانة الكبيرة نيللي، عن سعادتها البالغة لمنحها جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر، ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرتها المهنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها، حيث قدمت العديد من الأعمال البارزة والمهمّة.

قالت خلال كلمتها في افتتاح المهرجان :«أكتر واحد بيضحكني سمير غانم».

وتحدثت نيللي بعفويتها ورقتها وبطريقتها المعتادة التي نالت لها خلالها تصفيقا حادا.

اختار المهرجان للافتتاح الفيلم الإسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنطونيو بانديراس، وأوسكار.