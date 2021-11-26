بعد التحقيق معه.. أول ظهور لـ حسن أبوالروس بـ افتتاح «القاهرة السينمائي»

★ ★ ★ ★ ★

حرص الفنان حسن أبوالروس على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية ،

يعتبر هذا أول ظهور للفنان حسن أبوالروس في أحد فعاليات رسمية، عقب خضوعه للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان الكبير هاني شاكر، بسبب غنائه دون تصريح.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللي والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، الذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الـTime، ويكرم المهرجان أيضاً المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».

اختار المهرجان للافتتاح الفيلم الإسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنطونيو بانديراس، وأوسكار.