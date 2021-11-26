«إيه اللي جابك ؟».. خالد الصاوي لـ على ربيع في افتتاح «القاهرة السينمائي»

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مازح الفنان على ربيع الفنان خالد الصاوي، بعد حضوره في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السيينمائي بدورته الـ43، وذلك يعتبر أول ظهور له بعد تعافيه من أزمته الصحية التي مر بها مؤخراً، قائلا له: «إيه اللي جابك»، فرد عليه ربيع قائلا: «مش دي دار الأوبرا إيه السؤال ده إيه اللي مضايقك؟».

وأضاف «ربيع»، خلال مشاركته في تقدي حفل افتتاح الدورة الـ43 للمهرجان، المقام حاليا بداؤ الأوبرا المصرية، قائلا: «أنا عندي مشكلة كبيرة وبما إن كل الناس متجمعين فأنا عاوز أقولها على العلن قدام التلفزيونات، أنا عمري ما اتعزمت على مهرجان، أقسم بالله ولا مرة»، فرد عليه الصاوي: «إزاي دة يحصل يا على؟ دة انت نجم مكسر الدنيا، بس أنا مستني حد غيرك».

اختار المهرجان للافتتاح الفيلم الإسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.