سباق للأناقة بين النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

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بين ظهور جرئ وجذاب وآخر محتشم جاءت إطلالات النجمات وضيوف حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيمت ريد كاربت لإطلاق دورته الـ 43 قبل قليل.

إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي

وتألقت النجمات لبلبة وإلهام شاهين ويسرا وليلى علوى ودرة بتصميمات أنيقة كما ظهرت النجمات الشابات مريم الخشت وأسماء جلال وتارا عماد بفساتين جريئة لفتت الأنظار.

إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي

وكان النجمة منى زكي ظهور خاص ارتدت خلاله فستانا قصيرا باللون الأخضر الداكن.

إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي

وشهد افتتاح المهرجان حضورا كبيرا من النجوم ومشاركة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم..وتتواصل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل وتعرض اكثر من 111 فيلما.

إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي