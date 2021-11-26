غدا.. محافظ بورسعيد يفتتح مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين

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أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، تنظيم مؤتمرا للترويج لقيد الشركات بالبورصة، غداً السبت بعنوان «البورصة للتنمية» تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق والشراكة مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، بمشاركة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والنائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بجانب مشاركة عدداً كبيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات ومدن القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بجانب النخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والأستاذ محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية والإدارات الفنية وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.

هذا وتستضيف محافظة بورسعيد مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين على مدي يومين والذي يتضمن جلسات متخصصة لعرض فرص الاستثمار بالمحافظة ومدن القناة في مختلف المجالات بجانب جلسات للتوعية بالقيد في البورصة والإجراءات والمزايا وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة من جانب المتخصصين والفنيين في البورصة المصرية.

صرح بذلك النائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين عضو مجلس الشيوخ.

وأوضح اللمعي، أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون الوثيق والمثمر بين محافظة بورسعيد وجمعية رجال الأعمال المصريين للترويج لفرص الاستثمار في المحافظة بصفة عامة وجذب الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في البورصة من خلال ما تتمتع به الجمعية من شبكة علاقات دولية قوية وشركاء محليين وعلي مستوي مجلس إدارة البورصة المصرية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة محافظات ومدن وإقليم القناة.

وأشار أنه تم الاتفاق مع محافظ بورسعيد والبورصة المصرية أن تعمل الجمعية على تقديم كل الدعم الفنى والإدارى وكذلك الاستشارات الفنية والإدارية لكافة المشروعات الخاصة بمحافظة بورسعيد والتعاون في إقامة ندوات ومؤتمرات لجذب الشركات للقيد بالبورصة المصرية بما يسهم في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى المنتجات التمويلية والمنح والخدمات غير المصرفية كالخدمات الاستشارية وبرامج التدريب واعداد دراسات الجدوي والتسويق وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى النمو والتوسع في السوق المحلية واستهداف الأسواق التصديرية الواعدة والإستراتيجية لمصر.

وقال اللمعي، أن بورسعيد من المحافظات النموذجية التي شهدت انجازات وتطورات ونجاحات عديدة على مستوي بيئة الاستثمار والبنية التحتية التكنولوجية سواء في منظومة التأمين الصحي الشامل أو مشروعات التحول الرقمي والميكنة بجانب تواجد أهم منطقة صناعية كبري وغيرها ما يجعلها من المحافظات الواعدة وذات الأولوية في العديد من المشروعات التنموية بشرق وغرب وجنوب بورسعيد.

ودعا اللمعي رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في المشروعات التنموية واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة، مؤكداً أن محافظة بورسعيد جاهزة لاستقبال المستثمرين ورجال الأعمال من مصر والدول الأجنبية.

وقال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين،أن الترويج للقيد بالبورصة في محافظات ومدن القناة يأتي ضمن منظومة متكاملة وتنسيق مشترك مع شركاء الجمعية في مختلف المجالات لعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التعريفية لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في جميع محافظات مصر بهدف تشجيعها على التوسع والنمو من خلال شرح مزايا القيد والاجراءات والفرص العديدة لتمويل المشروعات وخطط التوسعات.

وأشار يوسف إلى أن وفد جمعية رجال الأعمال المصريين عقد لقاءا تنسيقا مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في نهاية أكتوبر الماضي لمناقشة الأعمال التنسيقية لعقد مؤتمر موسع يهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد في البورصة المصرية، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد وجمعية رجال الأعمال المصريين، على دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة.