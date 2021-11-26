ضمنها أمراض الأنيميا والحمى الروماتيزمية.. أسباب سرعة الترسيب في الدم

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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب سرعة الترسيب في الدم والتي يأتي من ضمنها أمراض الأنيميا والحمي الروماتيزمية.

أوضح خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن سرعة الترسيب يتم عبر اختبار بسحب عينة دم ووضعه في أنبوب ثم قياس سرعة ترسيب الدم حتى يتم اكتشاف نسبة سرعة الترسيب في الدم.

وكشف الدكتور حسام موافي أن قيمة سرعة الترسيب تتمثل في كونها إذا كانت طبيعية، وإذا كان عالية فلا قيمة له لأن جميع الأمراض تشترك في العمل على زيادة سرعة الترسيب مثل التيفود والسل والتقرح في القولون والأنفلونزا وفيروس كورونا وجلطة في القلب والأورام.