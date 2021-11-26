احتفالات أعياد الطفولة بثقافة الأقصر

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «تقنيات التحليل الفيلمى» حلقة ٢ وأوضح عمرو عبدالصبور تعريف مجالات وإختصاصات التحليل الفيلمى هناك ما يعرف بالطايع الأخبارى وأحيانا الترويجي للفيلم سعينا إلى تفكيك مكونات الفيلم الفنية والتقنية من الداخل أن مناهج وطرق تحليل الفيلم تتراوح بين ما هو نصي وسردي ويدخل هذا في اطار ما يعرف بالسرديات وبين ما هو أيقوني وموضوعاتي وما هو بنيوي حيث يعتبر الفيلم كوحدة متكاملة البناء في رصد أجزائه من سيناريو وقصة وحوار، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان «أطفال اليوم صناع المستقبل» وتحدث محروس سعد عن تربية الأطفال تربية صحيحة ليكونوا صناع المستقبل.

أعد المركز الحضري إحتفالية أعياد الطفولة وتضمنت محاضرة عن «الطفل وتربية الطفل» حاضرتها أسماء مكي، وفقرة الساحر وألعاب سحرية وماسكات وغناء مع الأطفال، فقرة عرض فني بمشاركة أطفال القرية، وفى نفس السياق أعد قصر ثقافة حوض الرمال إحتفالية أعياد الطفولة وتضمنت ندوة عن «الطفل وتنميتة وكيفية الإهتمام بالطفل ورعايته أطفال اليوم شباب الغد» ألقاها أبوالحجاج محمد ومحمود سعدي، فقرة الساحر وألعاب سحرية، وماسكات وغناء مع الأطفال، وتنفيذ ورشة فنون تشكيلية ورسم حر للأطفال للتعبير عن أعياد الطفولة، فقرة عرض فني بمشاركة أطفال القرية.

عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة أونلاين بعنوان«القيم الجمالية والتشكيلية في مشاهد البكائيات» وأوضحت أ. د نجلاء بدوى هرون تعريف القيم الجمالية والتشكيلية «الخطوط، الحركة الدنيماكية، اللون» ومقبرة رعموزا البر الغربي طيبة الأقصر، وكذلك عقد القصر محاضرة بعنوان «إختلاف الرؤي الأدبية والفكرية» وتحدث على حسان عن الإختلاف عموماً هو نظام كوني والفارق بين الإختلاف والخلاف وكيفية الإستفادة من الخلاف لدفع عجلة الواقع، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان «قيمة العمل ومحاربة البطالة» وأوضح حسب الله أحمد أنّ العمل هو ضروري لكل حياة ومحاربة البطالة وإنشاء مشروعات صغيرة وإنشاء صندوق تمويل المشروعات الصغيرة، وكذلك عقدت محاضرة بعنوان «كيفية التعامل مع الطفل المراهق» وتحدثت أمل النوبى عن نصائح لتربية الطفل المراهق ولا تفقد الحوار مع أبنك المراهق وفن التعامل مع المراهقيين.