انطلاق أولى فعاليات المسرح المتنقل بقرية سلوا بحرى في أسوان

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات المسارح المتنقلة بمركز شباب قرية سلوا بحرى، من خلال فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس، في الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ نوفمبر الجاري، لنشر الوعى الثقافى والفنى وتحقيق العدالة الثقافية في ربوع المحافظة وقرى حياة كريمة.



تضمنت أولى الفاعليات محاضرة بعنوان محاضرة «مناهضة ختان الإناث مخاطر صحية وجنسية» ألقتها احلام أحمد عبدالحميد وتحدثت عن الآثار الصحية السلبية لختان الإناث إلى جانب ورشة «اكسسوار تطريز» للمدربة رضوى عادل باستخدام الخيوط والإطارات والقماش .



وأقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر بدوى محمد أحمد وقصيدة «مدح الرسول، وطنى» للشاعر محمود السنارى، وتم اكتشاف مواهب من أطفال وأهالى القرية في «الغناء، إلقاء الشعر، الانشاد».



وفى الختام تم تقديم عرض لفرقة السباعية للانشاد الدينى بقيادة الشيخ حسين البيومى والتي قدمت مجموعة من التواشيح والمديح «الله على نور الله، عزى انت يارسول الله، قمر، ياجمالو، صلو على الهادى».