الإسماعيلي راحة 3 أيام بعد التعادل السلبي أمام المحلة

★ ★ ★ ★ ★

قرر الأرجنتيني خوان براون المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الإسماعيلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 3 أيام خلال فترة توقف الدورى، بسبب ارتباط المنتخب بالمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر.

وفشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي بعدما تعادل سلبيا اليوم الجمعة مع غزل المحلة على ملعبه بالإسماعيلية، وتتوقف المسابقة قرابة النصف شهر، بسبب ارتباط المنتخب الوطنى بالمشاركة بمنافسات بطولة كأس العرب في قطر.

تعادل الإسماعيلى مع غزل المحلة سلبيا خلال المواجهة التي جمعتهما باستاد الإسماعيلية في سادس جولات مسابقة الدورى المحلى، وأهدر لاعبي الإسماعيلي العديد من الفرص الخطيرة لتحقيق الفوز لولا براعه مدافعي غزل المحلة، بهذة النتيجة يحصد الفريق ثانى نقطة خلال مشواره بالمسابقة المحلية عقب 6 مباريات.