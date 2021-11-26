ترشيح جوناثان نجويم لخلافة علي معلول فى الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إعجابه بالكاميروني جوناثان أنجويم، ظهير أيسر فريق فيوتشر الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، وذلك خلال الجولات الأخيرة للدوري.

وعلمت «المصري اليوم» أن المدير الفني رشح اللاعب الكاميروني على إدارة الأهلي، للتعاقد معه لخلافة التونسي على معلول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع كبر سن الظهير الأيسر التونسي، ولكن تكمن الأزمة في عدم وصول اتفاق نهائي مع اللاعب بشان تجديد عقده مع القلعة الحمراء بالرغم من استقرار الطرفان على البنود الأساسية والحاسمه في العقد، ولكن في الوقت نفسه أشاد موسيمانى بأداء الظهير الأيسر الكاميروني لنادى فيوتشر والجونة السابق.