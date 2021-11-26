«عمومية» الأهلي تفوض مجلس الإدارة الجديد في اعتماد الميزانية

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فوضت الجمعية العمومية للنادي الأهلي مجلس الإدارة الجديد في اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن العام المنقضي، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعلن الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، عن حضور 200 عضو فقط من أعضاء الجمعية، في حين كان يتطلب النصاب القانوني حضور 11042 عضوًا.

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وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي قد قررت مد فترة التصويت لمدة ساعة، في ظل ‏الإقبال الكثيف من أعضاء الجمعية بالنادي للإدلاء بأصواتهم.‏

وحرصت الإدارة التنفيذية بالنادي على استئجار عدد من الجراجات لاستقبال سيارات ‏الأعضاء، لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، مع تخصيص أتوبيسات لنقلهم من فرعي مدينة ‏نصر والشيخ زايد إلى مقر النادي بالجزيرة، وذلك للتيسير عليهم.‏

وقامت الإدارة التنفيذية باستئجار «4 جراجات» في محيط مقر النادي بالجزيرة، وهي ‏جراجات: المحافظة، والتحرير، وعمر مكرم، ونادي المعلمين، وذلك لاستيعاب الأعداد ‏الغفيرة المشاركة في الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد للنادي. ‏

وخصصت الإدارة عددًا من الحافلات لنقل الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد إلى ‏مقر الجزيرة.‏