بعد زفافهما ... أول ظهور لـ نيللي كريم وزوجها في افتتاح «القاهرة السينمائي»

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حرصت الفنانة نيللي كريم، على حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية، برفقة زوجها لاعب الأسكواش السابق هشام عاشور، ويعتبر هذا أول ظهور لهما سوياً داخل مصر في احتفال رسمي.

وظهرت نيللي بإطلالة أنيقة وجذابة إذ ارتدت فستان باللون الأحمر، ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلاً على كتفيها واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها، وارتدى زوجها بدلة باالون الأبيض .

وحضر حفل افتتاح المهرجان بدورته الـ43 :«شريف منير، بوسي شلبي، محمد محمود عبدد العزيز، أحمد الفيشاوي، مجدي الهواري، إسلام إبراهيم».

يشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضًا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الTime، ويكرم المهرجان أيضًا المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».