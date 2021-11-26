أوناجم يستغل توقف الدورى للاطمئنان على أسرته فى المغرب

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وصل محمد أوناجم لاعب الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك إلى المغرب خلال الساعات القليلة الماضية قادما من القاهرة من أجل قضاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفنى للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا التي حسمها الزمالك لصالحه بهدف مقابل لاشئ سجله مصطفى فتحي ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز، ونشر أوناجم صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال صعوده على متن الطائرة المتجهة إلى المغرب.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع بعد الفوز على سيراميكا بهدف دون رد في الجولة السادسة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويستأنف الفريق تدريباته يوم 3 ديسمبر المقبل استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 ديسمبر المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.