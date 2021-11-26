فاركو راحة 4 أيام خلال توقف الدورى

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قرر مجدي عبدالعاطي المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى فاركو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام خلال فترة توقف الدورى بسبب ارتباط المنتخب الوطنى بالمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها الأسبوع المقبل في قطر، ونجح الفريق في مواصلة النتائج الإيجابية وتغلب على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بين الفريقان عصر أمس «الخميس» في الإسكندرية.

ومن المقرر أن يستأنف فاركو تدريباته الثلاثاء المقبل استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثالثة عصر الاثنين 20 ديسمبر المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح فاركو في الوصول للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.