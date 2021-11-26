المكافآت المادية سلاح المصري لتخطي عقبة بطل نيجيريا

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حفز مجلس إدارة النادى المصري برئاسة سمير حلبية لاعبي الفريق الكروى الأول بالمكافآت المادية من أجل تخطي عقبة ريفرز يونايتد بطل نيجريا وحجز بطاقة التأهل للدور المقبل الذي يشهد مشاركة الصفقات الجديدة بعد حرمانها من الدورين التمهيديين.

وأكد معين الشعباني للاعبيه أن الفريق لديه كافة المقومات لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للدور المقبل من نيجيريا، موضحا للاعبين ضرورة العودة من ملعب ريفيرز يونايتد بنتيجة تسهل مهمة الفريق في استاد الإسكندرية الأسبوع المقبل.

ووضع المدير الفني التونسى تشكيلة أولية للاعبين المنتظر الرهان عليهم في المباراة المقبلة مثل أحمد مسعود حارس المرمى والنيجيريين إيزي إيميكا وأوستين أموتو وأحمد شديد قناوى وعمرو موسى وفريد شوقى وحسن على وجريندو ومحمد عنتر.

وتضم البعثة 18 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح، عمرو موسى، كريم العراقى، كريم علاء، فريد شوقى، حجاج عويس، إيزى إيميكا، حسن على، إسلام عطية، محمد جريندو، محمد عنتر، زياد فرج، أوستين أموتو، حسين رجب.