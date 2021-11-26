هاني سعيد: واثق من تخطي بطل الكونغو رغم الغيابات

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أبدى هانى سعيد المدير الرياضي لنادى بيراميدز ثقته الكاملة في لاعبي الفريق الكروي الأول قبل مواجهة مانياما الكونغولى في المباراة المقرر لها عصر الأحد المقبل بملعب الشهداء في كينشاسا في ذهاب دور الـ 32 التكميلى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 5 ديسمبر المقبل على استاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

وقال إنه بالرغم من الغيابات التي يعانى منها الفريق بسبب الإصابات والإيقافات، مما جعل الفريق يخوض المواجهة بقائمة منقوصة، وبالتالى فإن المواجهة لن تكون سهلة، لافتا إلى أن اللاعبين على أتم استعداد لخوض المواجهة الهامة والعودة بنتيجة إيجابية، موضحا أن الروح عالية، والفريق منذ بداية الموسم هناك روح مختلفة تماما وكل مباراة الهدف منها هو الفوز، وتمنى أن يكون الفريق في قمة تركيزه ويعبر مواجهة بطل الكونغو ويحجز مكانه في دور المجموعات، ومواصلة مشوار البطولة حتى النهاية.