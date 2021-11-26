أول تعليق من خوان براون بعد تعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة

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أبدى الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبي فريقه خلال مباراة غزل المحلة.

وتعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة، سلبيًا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خوان براون، في تصريحات تليفزيونية: «واجهنا في مباراة اليوم، خصم عنيد، اتيحت لنا بعض الفرص، لم نستطع استغلالها، في مثل تلك المباريات يجب أن تستغل جميع الفرص التي تتاح لك».

وأضاف: «لعبنا شوط أول جيد، وأول 15 دقيقة من الشوط الثاني، وبعد ذلك حدث تراجع»، مضيفًا: «عقب المباراة شكرت اللاعبين على الأداء الذي ظهروا به».

وتابع: «فترة توقف الدوري، ستكون فرصة جيدة لنا من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين وإعادة تقييمهم».