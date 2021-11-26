بعد حفل زفافهما.. أول ظهور لـ هاني عادل وزوجته في افتتاح «القاهرة السينمائي»

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حرص الفنان هاني عادل على حضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، برفقة زوجته دياموند بو عبود، وهذا يعتبر أول ظهور لهما بعد الزواج.

وقالت دياموند بو عبود خلال لقائها مع قناة«dmc»: «انتهيت مؤخرًا من تصوير فيلم عربي يضم العديد من الفنانين السوريين واللبنانين والمصريين».

ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الTime، ويكرم المهرجان أيضاً المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».

اختار المهرجان للافتتاح الفيلم الأسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار