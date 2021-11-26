★ ★ ★ ★ ★

انطلاقا من دعمها لأهم الأحداث الثقافية والفنية الدولية، قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي انطلقت فاعليات دورته الـ٤٣ منذ قليل وتستمر حتى ٥ ديسمبر ٢٠٢١ بدار الأوبرا المصرية.

وتأتي هذه الرعاية في ضوء قيام مصر للطيران برعاية المهرجان للعديد من السنوات والذي يُعد أول مهرجان سينمائي عربي وأهم ملتقي سينمائي دولي في المنطقة العربية جاذبًا للعديد من نجوم العالم.

حرصت مصر للطيران على تقديم خدماتها وتسهيلاتها لضيوف المهرجان القادمين من الخارج على شبكة خطوطها الدولية التي تصل إلى أكثر من 60 نقطة حول العالم.