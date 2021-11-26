مياه أسوان : زيارة الرئيس لمشروعات حياة كريمة دليل أنها أصبحت واقعا للمصريين

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أكد المهندس يحيى عبدالمنعم ابوزيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بأن زيارة الرئيس السيسى لإنجازات حياة كريمة بقرية الشهامة بإدفو تعد دلالة واضحة على أن حياة كريمة اصبحت واقعا في حياة المصريين وأنها تمثل تجربة رائدة لمصر في اقتحام المناطق والقرى التي تفتقر إلى الخدمات وتوفيرها لها في عدة مجالات ملحة وتعتبر كذلك قفزة نوعية لتلك القرى والمناطق تعادل بمعدلات الإنجاز نصف قرن من الزمن.

وأشار إلى أن حياة كريمة أن كانت في ظاهرها مشروعات خدمية ضخمة ولكن في جوهرها خلق نمط جديد للحياة بالقرى والمناطق التي استهدفتها وانها جاءت من منطلق رؤية واقعية ويجرى تنفيذها بمعدلات تسابق الزمن مع الحرص الشديد في ذات الوقت على معايير وقياسات الإتقان والجودة.