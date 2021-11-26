الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي: القمة الـ 15 تعقد الأحد المقبل

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قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، خسرو ناظري، إن تركمانستان تستضيف القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الاقتصادي الأحد المقبل.

وقدم ناظري تقريرا حول الخطط الموضوعة لقمة منظمة التعاون الاقتصادي في تركمانستان، أثناء لقائه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي أكد أن بلاده تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي.

واعتبر رئيسي، تحديد وتذليل العقبات والمشاكل امام رفع مستوى العلاقات والتعاون بين الدول الأعضاء على اعتاب عقد قمة منظمة التعاون الاقتصادي أمراً ضرورياً، وقال: يجب حل مشكلة تطوير التعاون حتى تتم التبادلات والعلاقات الاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي على مستوى أعلى وأفضل.

وأضاف: كل عضو في منظمة التعاون الاقتصادي يتمتع بالكثير من الإمكانات الاقتصادية في مختلف المجالات، وتفعيلها يمكن أن يؤدي إلى الازدهار الاقتصادي في المنطقة.