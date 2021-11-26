البنك الأهلي يهزم المقاولون العرب ويدخل المربع الذهبي بالدوري المصري

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة 26-11-2021 على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

شهدت المباراة ندية بين الفريقين وتبادلا الهجمات وأشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر في وجه عبدالرحمن خالد «جبنة» بعدما تلقى البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 13 ثم الثانية في الدقيقة 44 ليكمل المقاولون المباراة بعشرة لاعبين وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وشهد شوط المباراة الثاني إثارة كببيرة حيث تقدم البنك الأهلي عن طريق أسامة إبراهيم في الدقيقة 57، وأدرك محمد سمير التعادل لفريق المقاولون العرب في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، وسرعان ما أعاد محمود قاعود البنك الأهلي للمقدمة مرة أخرى بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز البنك الأهلي 2-1.

بهذا الفوز رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 10 ليقتحم المربع الذهبي ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 5 في المركز الرابع عشر.

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