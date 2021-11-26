حرس السواحل الليبية: إنقاذ 112 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية وعربية

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تمكّن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية مساء امس من إنقاذ 112 مهاجر من عدة جنسيات أفريقية وعربية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وذكر المركز الاعلامي لرئاسة الاركان العامة للجيش الليبي أن الزورق فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريكه من مدينة صبراتة بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والإنتشال إلى عين المكان، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه، موضحا أن هؤلاء المهاجرين تم انزالهم في (قاعدة طرابلس البحرية) ومن تم نقلهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن عمليات انقاذ هؤلاء المهاجرين يأتي في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.