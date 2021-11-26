افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 (بث مباشر)

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يتوافد العديد من نجوم الفن للمشاركة في حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدار الأوبرا المصرية، وتنقل لكم «المصري اليوم» بثا مباشرا للحفل.

تنطلق فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي، في الفترة من 26 نوفمبر الجاري إلى 6 ديسمبر، ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الTime، ويكرم المهرجان أيضاً المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».

اختار المهرجان للافتتاح الفيلم الأسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.