عرضت أكثر من ٤٠ فيلما.. ختام بانوراما الفيلم الأوروبي الليلة

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تختتم اليوم بانوراما الفيلم الأوروبي دورتها الرابعة عشر والتي انطلقت فعالياتها ١٧ نوفمبر الماضي، وعرض خلالها أكثر من ٤٠ فيلما في خمس أقسام مختلفة وشهدت الأفلام حضور متميز في سينما زاوية والزمالك والمعهد الفرنسي بالإسكندرية.

ولأول مرة نظرا للاجراءات الوقائية تم إقامة خمس نقاشات أون لاين مع صناع الأفلام بعد بعض العروض مثل استضافة مخرج فيلم «لوزو» أليكس كاميليري ومخرج فيلم «كاليفورنيا» أليساندرو كاسيجولي والعديد من النقاشات الأخرى للأفلام اونلاين.

كما حرصت إدارة البانوراما على عمل بودكاست البانوراما في ثلاث حلقات مختلفة حيث استضافوا في الحلقة الأولى السينمائيين والنقاد ليعبروا عن رأيهم في أفلام البرنامج.

والحلقة الثانية هي حلقة خاصة لسينما كريستوف كيشلوفسكي والحلقة الثالثة عن القسم الجديد بالبانوراما «أفلام خارقة للطبيعة».

تقام بانوراما الفيلم الأوروبي بدعم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع EUNIC وتحت رعاية وزارة الثقافة.